Главу ямальского департамента имущества этапировали в СИЗО

Суд Салехарда в четверг, 6 февраля, избрал меру пресечения для временно исполняющего обязанности директора департамента имущества Ямала Андрея Кудрявцева, задержанного вчера за получение взятки в особо крупном размере. По ходатайству следствия суд избрал для Кудрявцева меру пресечения в виде заключения под стражу, об этом сообщают информированные источники «Нового Дня».

Ямальский чиновник арестован на два месяца – до 6 апреля. По данным источника агентства, сегодня суд Салехарда также рассмотрит ходатайство о помещении под стражу второго фигуранта дела. Суд определит меру пресечения для ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по ЯНАО Максима Сартасова.

Как сообщал «Новый День», в отношении Кудрявцева и Сартасова возбуждено дело по ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). При этом Кудрявцев проходит по двум эпизодам – получение взятки в крупном размере и получение взятки в особо крупном размере (ч.5 и ч.6 ст. 290 УК РФ).

«По данным следствия в разные периоды времени с 2016 года по 2018 год подозреваемые, через посредников, действующих в пользу третьих лиц – коммерческих организаций, получили взятки в сумме 5 млн рублей, 925 тысяч рублей и 650 тысяч рублей за совершение действий с объектами недвижимости», – заявили в СУ СКР по ЯНАО. В указанный период Андрей Кудрявцев возглавлял региональный Росреестр. В феврале 2019 года он перешел на работу в окружной департамент имущества.

Салехард, Служба информации

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