Ямальский следком подтвердил: глава окружного департамента имущества задержан за взятку

В ямальском СУ СКР уточнили информацию о задержании временно исполняющего обязанности директора департамента имущества Ямала Андрея Кудрявцева. Ямальский чиновник, а также глава окружного Росреестра подозреваются в получении взятки.

В окружном следкоме в среду, 5 февраля, заявили, что уголовное дело возбуждено в отношении директора филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по ЯНАО (Росреестр) и в отношении бывшего руководителя управления Росреестра по ЯНАО. Коррупционерами занимается отдел по расследованию особо важных дел

Первый фигурант подозревается в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ). Экс-глава окружного Росреестра проходит по двум эпизодам – получение взятки в крупном размере и получение взятки в особо крупном размере (ч.5 и ч.6 ст. 290 УК РФ).

«По данным следствия в разные периоды времени с 2016 года по 2018 год подозреваемые, через посредников, действующих в пользу третьих лиц – коммерческих организаций, получили взятки в сумме 5 млн рублей, 925 тысяч рублей и 650 тысяч рублей за совершение действий с объектами недвижимости», – заявили в СУ СКР по ЯНАО.

В указанный период Андрей Кудрявцев возглавлял региональный Росреестр.

Г-н Кудрявцев юрист, выпускник Курганского госуниверситета. В 2011 году переехал на Ямал, где сразу возглавил окружное управление Росреестра. Год назад, в феврале 2019 года, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов назначил перспективного управленца первым заместителем директора департамента имущественных отношений Ямало-ненецкого автономного округа. Сменщиком Кудрявцева в региональном Росреестре стал Максим Сартасов.

«В настоящее время по уголовному делу создана следственная группа, к работе которой для оперативного сопровождения привлечены сотрудники ГУЭБиПК МВД России и УМВД России по ЯНАО. Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений. В ходе предварительного следствия будет дана уголовно-правовая оценка действиям иных лиц, возможно причастных к преступной деятельности», – резюмировали в следкоме ЯНАО.

Как сообщал «Новый День», в среду, 5 февраля, в офисе департамента имущества Ямала проводился обыск. По данным источников, Андрей Кудрявцев бы задержан. В ближайшие дни следователи будут ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 05.02.20

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