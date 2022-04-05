Посредница из уголовного дела ямальского Росреестра вернёт государству 4 млн рублей

Одной из фигуранток дела ямальского Росреестра, которая выступала в качестве посредника при даче взяток, придётся вернуть незаконный доход. Под ним понимается процент, который женщина получала за передачу взяток от коммерсантов сотрудникам Росреестра. Прокуратура через суд добилась признания передачи ей денег ничтожными сделками. Это позволит взыскать с женщины 4 млн рублей. Об этом 5 апреля сообщает надзорная инстанция. Как стало известно агентству «Новый День» из собственных источников, это жительница Нового Уренгоя Светлана Лебедева.

Как уточняют в прокуратуре, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Однако его прекратили в связи с деятельным раскаянием обвиняемой.

Согласно материалам прокуратуры, злоумышленница помогала взяткодателям снизить кадастровую стоимость объектов, а также решить иные вопросы, входящие в компетенцию органов Росреестра.

«Часть денежных средств, полученных от представителей юрлиц для передачи взяток, она оставляла себе в качестве вознаграждения за оказанные преступные услуги посредника. Общая сумма незаконно полученных денежных средств составила 4 млн рублей. По иску прокурора округа суд признал действия по получению денежных средств за оказание содействия в передаче взяток ничтожными сделками», – уточнили в прокуратуре Ямала.

Аентству «Новый День» известно, что имя женщины – Светлана Лебедева. Ранее она сама работала в отделении Росреестра. Более того, она является супругой бывшего начальника следственного отдела МВД Алексея Шумейко. Он ушёл в отставку после возбуждения уголовного дела, фигурантом которого стала его жена.

О задержании высокопоставленных чиновников и возбуждении дела ямальского Росреестра стало известно в феврале 2020 года. В числе фигурантов – врио руководителя управления Росреестра по ЯНАО Андрей Кожин, врио директора департамента имущества Ямала Андрей Кудрявцев, который ранее также возглавлял региональный Росреестр, глава ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по ЯНАО Максим Сартасов. Дело в отношении последнего уже рассматривается в суде. Участники преступной схемы обвиняются в передаче и получении взяток.

Салехард, Юлия Фролова

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