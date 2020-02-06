Дело «ямальского Росреестра» разбухло до 10 фигурантов и вышло за пределы ЯНАО

По так называемому делу «ямальского Росреестра» обвинение предъявлено еще семерым коррупционерам. Всех их объединяет уголовное дело по ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Новая «партия» коррупционеров – семь человек – не чиновники. Их роль в преступной схеме – взяткодательство и посредничество в передаче взятки.

Как сообщает в четверг, 6 февраля, СУ СКР по ЯНАО, двое из семи задержанных являются руководителями коммерческих организаций, им предъявлено обвинение по ч.4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере). Пять лиц подозреваются в посредничестве во взяточничестве и привлекаются к уголовной ответственности по ч.4 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере) и п. «а, б» ч.3 ст.291.1 УК РФ (посредничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

«По версии следствия, действовавшая на территории ЯНАО, Курганской, Челябинской и Тюменской областей организованная группа из числа должностных лиц, через посредников получали взятки от руководителей коммерческих организаций за решение вопросов по оказанию услуг по постановке объектов недвижимости на кадастровый учет, их регистрации, обеспечению положительного решения о снижении кадастровой стоимости», – уточняет СУ СКР по ЯНАО.

История, которая претендует на главный коррупционный скандал года в рамках УрФО, началась 5 февраля с задержания трех получателей взяток.

Первым задержанным стал временно исполняющий обязанности директора департамента имущества Ямала Андрей Кудрявцев, который до февраля 2019 возглавлял региональный Росреестр. Затем перешел на работу в ямальское правительство, где и был назначен «и.о» руководителя департамента имущества Ямала.

Вторым фигурантом дела стал глава ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по ЯНАО Максим Сартасов.

Сартасов и Кудрявцев в период с 2016 по 2018 годы через посредников получили взяток на сумму более 6,5 млн рублей. Деньги коррупционеры брали «за совершение действий с объектами недвижимости». Сартасову и Кудрявцеву было предъявлено обвинение по разным чатям ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). При этом Кудрявцев проходит по двум эпизодам – получение взятки в крупном размере и получение взятки в особо крупном размере (ч.5 и ч.6 ст. 290 УК РФ).

Через сутки, 6 февраля, следователи сообщили о задержании еще одного взяточника – врио руководителя управления Росреестра по ЯНАО Андрея Кожина (в феврале 2019 года сменил на посту Кудрявцева). Ему также предъявлено обвинение по ч.2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере). Сумма полученной взятки куда скромнее – не менее 120 тыс рублей.

С учетом трех взяточников и семи взяткодателей в уголовной истории на данный момент замешаны 10 человек. Возможно, это еще не конец.

«Из десяти фигурантов по уголовным делам четверо задержаны в порядке ст.91 УПК РФ. Судом 6 февраля 2020 года удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении экс-руководителя Управления Росреестра по ЯНАО. В отношении еще двоих должностных лиц вопрос об избрании меры пресечения решается», – уточнили в окружном следкоме.

Как сообщал «Новый День», суд Салехарда сегодня поддержал ходатайство следователей и отправил Кудрявцева в СИЗО на два месяца – до 6 апреля.

Салехард, Екатерина Цветкова

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