На Ямале следователи рассказали, как взыскали миллионы с взяточника и посредника

Следователи рассказали, как смогли взыскать миллионы с участников коррупционной схемы «дела ямальского Росреестра». Посредник и взяткодатель теперь должны выплатить государству по несколько миллионов рублей – деньги признаны незаконно добытыми.

Напомним, согласно фабуле дела, руководители Росреестра на Ямале, а также глава кадастровой палаты брали взятки с коммерсантов за ускорение процедур оформления объектов, за снижение кадастровой стоимости недвижимости. Суммы были достаточно крупными. В деле множество эпизодов и фигурантов.

В получении взяток подозревают врио руководителя управления Росреестра по ЯНАО Андрея Кожина, врио директора департамента имущества Ямала Андрея Кудрявцева, который ранее также возглавлял региональный Росреестр, главу ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по ЯНАО Максима Сартасова.

Сегодня в следственном управлении СК Ямала рассказали: посредники брали с коммерсантов деньги на взятки, оформляя договоры оказания консалтинговых услуг. Эти договоры признаны ничтожными.

«Совместными действиями следственного органа и курирующего надзорного ведомства инициирована процедура взыскания с фигурантов дела последствий вышеуказанных сделок, в результате чего решениями мировых судей на них наложены взыскания в доход бюджета РФ незаконно добытых денежных средств. В отношении посредника в сумме 4, 6 млн рублей, взяткодателя – в сумме более 4 млн рублей. Взяткодатель, являющийся руководителем юридического лица, привлечён к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ и на него наложен штраф в размере 1 млн 387 тыс. рублей с конфискацией суммы взятки в размере 925 тыс. рублей», – уточнили в СУ СК ЯНАО.

Про одного из этих людей агентство «Новый День» ранее рассказывало – это Светлана Лебедева, представитель частной конторы, а ранее – сотрудница Росреестра.

Салехард, Юлия Фролова

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