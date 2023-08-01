Коррупционное дело ямальского Росеестра рассмотрит суд Нового Уренгоя

Следователи завершили громкое уголовное дело в отношении руководства ямальского Росеестра и передают материалы в суд. Речь идёт о преступный группе, в которую, по версии обвинения, входили руководитель управления Росреестра по ЯНАО Андрей Кожин, ещё один руководитель этого ведомства Андрей Кудрявцев, ушедший на работу в правительство округа, и директор кадастровой палаты Росреестра по ЯНАО Максим Сартасов (ранее осужден за хищение).

Четыре года, полагают силовики, чиновники получали взятки. Общая сумма взяток в деле – более 25 млн рублей.

«С января 2016 года по декабрь 2019 года руководитель управления, его заместитель и директор кадастровой палаты через посредников, которые использовали свою сеть посредников, при строгой конспирации получили около двух десятков взяток. Деньги они получали за незаконные регистрационные действия и заведомо низкую оценку недвижимости на территории округа»,– напомнили в Следкоме Ямала.

В расследовании участвовали полицейские и следователи других регионов – г. Москвы, Челябинска, Кургана, Тюмени, Барнаула.

В итоге в одном деле соединили более 40 уголовных дел.

Автомобили, счета и недвижимость обвиняемых арестованы.

Фигуранты обвиняются по ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Ранее агентство «Новый День» рассказывало подробности дела: посредники оформляли с коммерсантами-взяткодателями подложные договоры консалтинговых услуг, чтобы замаскировать поступление денег на взятки.

На полученные взятки ямальские чиновники покупали элитную недвижимость.



Дело отправят в новоуренгойский суд.

Салехард, Наталья Ефремова

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