На Ямале в колонию отправят главу кадастровой палаты, который отбирал премии у подчинённых

Бывший глава кадастровой палаты Ямала Максим Сартасов получил от подчинённых 12 млн рублей – это доказано в суде. Теперь ему придётся отправится на 4 года в колонию общего режима, если он не сумеет оспорить обвинительный приговор. Решение суда озвучивают в прокуратуре Ямала 14 апреля 2023 года.

Г-н Сартасов признан виновным в хищении (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Суд согласился со следствием в том, что он много лет вымогал у своих сотрудников часть премий.

«С 2013 по 2019 годы Сартасов назначал сотрудникам кадастровой палаты премии в завышенном размере. Часть полученных денежных средств подчинённые передавали начальнику», – объяснили в прокуратуре Ямала.

Кроме реального срока суд также назначил г-ну Сартасову штраф в 500 тыс. рублей, запретил ему занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение 2 лет. Также бывшему управленцу придётся возместить кадастровой палате 12 млн рублей.

Г-н Сартасов также проходит фигурантом в масштабном уголовном деле ямальского Росреестра по взяткам. Согласно фабуле дела, злоумышленники за взятки быстрее оформляли объекты, а также помогали снижать кадастровую стоимость недвижимости. Приговор по этому делу ещё не озвучен.

Салехард, Наталья Ефремова

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