Адвокаты бывшего главы кадастровой палаты Ямала не смогли вызволить его из колонии

Адвокаты бывшего главы кадастровой палаты Ямала Максима Сартасова не смогли оспорить обвинительный приговор по первому уголовному делу. Речь идёт о присвоении г-ном Сартасовым премий подчинённых. Таким образом, посчитало следствие и суд ранее, он смог получить 12 млн рублей.

«В период с 2013 – 2019 гг. Сартасов назначал сотрудникам кадастровой палаты премии в завышенном размере. Часть полученных денежных средств подчинённые передавали начальнику. Суд с учётом позиции гособвинителя назначил виновному наказание – 4 года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 500 тыс. рублей, запретил ему занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение 2 лет. Также суд удовлетворил иск работодателя к осуждённому о взыскании всей суммы похищенного», – напомнили в прокуратуре Ямала.

Сартасова признали виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).



Адвокаты подали апелляцию. Но безуспешно. Суд автономного округа пришел к выводу о необоснованности жалобы и оставил состоявшееся решение без изменения.

Приговор вступил в законную силу.

Г-на Сартасова подозревают в ещё одном преступении. По версии следствия, он в составе преступной группы из высокопоставленных чиновников получал взятки.

Салехард, Юлия Фролова

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