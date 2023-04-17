Следователи раскрыли подробности приговора бывшему главе кадастровой палаты Ямала

Следователи рассказали подробности приговора бывшего главы кадастровой палаты ЯНАО Максима Сартасова. Накануне стало известно, что он должен провести 4 года в колонии общего режима с выплатой штрафа в 500 тыс. рублей. Г-н Сартасов выписывал подчинённым премии, а заем забрал их себе.

Как сообщили в следственном управлении СК Ямала, всего глава кадастровой палаты собрал со своих коллег 14,5 млн рублей. Из них 2 млн рублей всё-таки пошли на нужны палаты. Правда, следователи не сообщают, что именно г-н Сартасов приобрёл на эти деньги. Остальные средства он забрал себе.

Манипуляции с деньгами коллектива он проворачивал много лет с 2013 по 2019 годы. «Директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по ЯНАО назначил нескольких подчинённых – работников филиала, которым из корыстной заинтересованности под видом премий стал обеспечивать дополнительные выплаты значительных сумм денежных средств для последующего их обращения в свою пользу. После зачисления выплат на свои банковские счета указанные сотрудники филиала проводили операции по снятию поступивших денежных средств, которые передавали лично осужденному», – рассказали в следственном управлении СК Ямала.

Максим Сартасов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоении, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Следователи напомнили, что в отношении него расследуется ещё одно уголовное дело по взяточничеству. В материалах дела 16 эпизодов.

Ранее в прокуратуре Ямала сообщали подробности расследования: г-н Сартасов угрожал подчинённым, которые не желали передавать ему премии. А вознаграждение для некоторых сотрудников, у которых он потом отнимал полученное, доходило до 900 тыс. рублей.

«Из показаний свидетеля следовало, что какие-либо моральные барьеры для Сартасова отсутствовали, увольнением в случае отказа участвовать в его схеме он угрожал даже матерям-одиночкам», – рассказывал газете «Красный Север» представитель прокуратуры Антон Яковлев.

Салехард, Наталья Ефремова

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