На взятки чиновники Росреестра Ямала покупали элитную недвижимость

Силовики раскрыли любопытные подробности уголовного дела в отношении сотрудников ямальского Росреестра. Как выяснилось, крупные суммы взяток позволяли им покупать элитную недвижимость. Таким образом они легализовывали, по версии следствия, преступные доходы. Детали озвучили в следственном управлении СК Ямала 25 января 2023 года.

Речь идёт масштабном расследовании, фигурантами которого стали врио руководителя управления Росреестра по ЯНАО Андрей Кожин, врио директора департамента имущества Ямала Андрей Кудрявцев, который ранее также возглавлял региональный Росреестр, глава ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по ЯНАО Максим Сартасов.

Согласно фабуле дела, злоумышленники за взятки быстрее оформляли объекты, а также помогали снижать кадастровую стоимость недвижимости. В схеме участвовали посредники – коммерсанты платили чиновникам не напрямую. Посредники оформляли с коммерсантами-взяткодателями подложные договоры консалтинговых услуг, чтобы замаскировать поступление денег на взятки.

«Участники организованной группы через своих доверенных лиц совершали финансовые операции и другие сделки по приобретению и продаже элитной и иной недвижимости, целью которых являлось сокрытие криминального происхождения средств, полученных в качестве взяток, введение их в легальный оборот и создание возможности извлечения с их использованием экономической выгоды», – говорится в сообщении СУ СК ЯНАО. Подробности следователи не раскрыли, так что где и какую недвижимость покупали чиновники – пока неизвестно.

Расследование уголовного дела находится на заключительном этапе, уточнили в ведомстве.

Уголовным делом занимается отдел по расследованию особо важных дел СУ СК ЯНАО. Сейчас в нём 16 эпизодов. Общая сумма взяток – 25 млн рублей. Следователи квалифицировали действия чиновников как организованную преступную группу.

Как говорится в материалах силовиков, взятки сотрудники Росреестра и кадастровой палаты получали в 2016 – 2019 годах.

Салехард, Наталья Ефремова

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