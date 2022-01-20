Сделку по продаже «Мерседеса» ямальского чиновника признали фиктивной

Суд Ямала отменил сделку бывшего главы департамента имущественных отношений Ямала Андрея Кудрявцева по продаже дорогого автомобиля. Экс-чиновник, который находится под следствием, продал автомобиль после возбуждения дела, вероятно, чтобы избежать ареста иномарки. Речь идёт о кроссовере MERCEDES-BENZ GLC 300. Факт любопытный, потому что отмена сделки фигуранта уголовного дела через суд – это редкий случай в России. Обычно такую практику используют в рамках арбитражных процессов – когда скрыть имущество пытаются должники.

Об уголовном деле в отношении г-на Кудрявцева и группы лиц из числа сотрудников ямальского управления Росреестра стало известно в феврале 2020 года. Следствие ведёт отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по ЯНАО.

За это время суд арестовал имущество нескольких фигурантов (например, бывшего директора филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по ЯНАО Максима Сартасова). У Кудрявцева арестовали MERCEDES-BENZ. Однако нашли эту машину приставы не сразу, а только через 2 месяца. Выяснилось, что по документам экс-чиновник продал иномарку.

Изучив эту сделку, прокуратура обнаружила признаки манипуляций. После проверки выяснилось, что г-н Кудрявцев продал машину «задним числом», рассказывают в надзорной инстанции. Дело в том, что экс-руководитель ездил на машине и не передавал на неё документы даже в тот момент, когда кроссовер якобы уже принадлежал другому человеку. Кроме того, выяснилось, что при продаже цена на иномарку была в 10 раз ниже рыночной. Прокуратура посчитала, что это было сделано с целью уклонения от уплаты налога.

Надзорная инстанция обратилась в суд, чтобы признать сделку ничтожной и де-юре вернуть автомобиль в собственность г-на Кудрявцева. Оспаривание сделки было небыстрым – от подачи иска прокуратуры в суд до вступления решения о фиктивности сделки в силу прошло полтора года.

Расследование уголовного дела в отношении сотрудников ямальского Росеерстра по факту получения взяток ещё не завершено. Дело в отношении г-на Сартасова по факту хищений уже поступило в суд.

Напомним, согласно фабуле дела сотрудники Росреестра получали взятки за снижение кадастровой стоимости объектов и оформление прав на недвижимость.

Салехард, Юлия Фролова

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