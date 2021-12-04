В прокуратуре Ямала рассказали, как увольняют чиновников-коррупционеров

В прокуратуре Ямала рассказали о борьбе с коррупцией в регионе. За последние годы несколько крупных чиновников уволены после представления надзорного ведомства. Представитель прокуратуры Ямала Антон Яковлев уточнил, что ведомство настаивает на увольнении недобросовестных чиновников по статье, хотя многим госслужащим хотелось бы уйти в отставку по собственному желанию. Интервью вышло в эфире телеканала «Вести Ямал» 2 декабря 2021 года.

За 9 лет на Ямале по утрате доверия прекращены трудовые отношения с 21 чиновником. Один из громких примеров – в 2020 году губернатор Дмитрий Артюхов уволил директора департамента имущественных отношений Андрея Кудрявцева после того, как последний был обвинён во взятке.

«На Ямале практику увольнения чиновников связи с утратой доверия можно считать сформированной. Этому направлению работы мы уделяем пристальное внимание. <…> Если лицом совершено уголовное преступление, то при наличии оснований мы стараемся добиваться его увольнения именно в связи с утратой доверия и не давать уходить по собственному желанию. Такой подход отвечает принципам справедливости и неотвратимости ответственности», – объясняет начальник отдела прокуратуры округа по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Антон Яковлев.

Он не назвал имена уволенных таким образом чиновников, однако эти сведения не являются секретом. В том числе среди них глава села Шурышкарское Юрий Комельков, замглавы администрации Пурпе Станислав Фёдоров, замглавы Аксаровского Сергей Алёшин, заместитель начальника отдела МВД по Ямальскому району Яхъя Бекишиев, который забирал у браконьеров муксун и продавал его, экс-руководитель МУП «СпецТрансСервис» в Шурышкарском районе Виктор Литвин, руководитель ГУП «Аварийно-спасательное формирование «Ямальская военизированная противофонтанная часть»

Эдуард Цюняк.

Как стало известно агентству «Новый День», несколько глав на Ямале уволились, как только началась проверка прокуратуры. Это в том числе Игорь Ярош (Пангоды, Надымский район), Сергей Сеин (Новый Порт, Ямальский район), Владимир Заводовский (село Ратта, Красноселькупский район).

Также Антон Яковлев рассказал, что за 9 лет в регионе по постановлениям прокуратуры к ответственности по статье 19.28 КоАП (незаконное вознаграждение от имени юрлица) привлечено 37 организаций. Это те компании, которые давали взятку. Помимо уголовной ответственности для них также предусмотрена административная ответственность.

Общая сумма штрафов – 70,5 млн рублей. из них 53 млн рублей оплачены. Остальную сумму взыскать не удалось – компании ликвидированы. Самый крупный штраф, который был оплачен одномоментно – 33 млн рублей.

Представитель прокуратуры Ямала в интервью также упомянул дело депутата гордумы Салехарда Андраника Мкояна, говоря об уголовных штрафах.

«За 3 последних года уголовный штраф за совершение коррупционных нарушений назначен 32 лицам. Общая сумма взысканий – 26,5 мл рублей. <…> Удельный вес оплаты штрафов 73%», – заключил г-н Яковлев. И добавил, что самым крупным стал штраф в 12 млн. Это как раз наказание для главы строительной компании Андраника Мкояна.

Салехард, Наталя Ефремова

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