На Ямале вынесен приговор экс-мэру, который два дня истязал свою сожительницу и нагую закрывал в подвале

Мировой судья вынес приговор бывшему главе МО Шурышарское Юрию Комелькову. За двухдневное истязание своей 53-летней сожительницы суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с установлением запретов покидать место жительства в ночное время, выезжать за пределы Шурышкарского района, изменять место жительства. Об этом 27 июля сообщает прокуратура ЯНАО.

«Новый День» подробно рассказывал, что произошло в частном доме Комелькова в октябре 2019 года. Сегодня прокуратура добавила некоторые подробности.

«Судом установлено, что в ноябре 2019 года мужчина, разозлившись на свою сожительницу, которая выходила из дома без его ведома, бросил в нее цветочный горшок, который попал в голову потерпевшей. После этого он схватил ее за волосы, отрезал их и стал наносить удары ногами по телу. Затем затащил потерпевшую за ворот халата в кухню, где повалил на пол и стал наносить удары ногами по телу, после чего заставил полностью раздеться. Обнаженную женщину он насильно поместил в помещение погреба, где удерживал в течение 5 часов. Освободив потерпевшую, подсудимый пристегнул ее наручниками к металлическому ящику и продолжил наносить удары кулаками рук в область лица, головы и тела. После этого он взял пистолет и, угрожая убийством, нанес рукояткой множественные удары по голове женщины», – сообщает прокуратура.

Избитая сожительница Комелькова смогла освободиться: ей пришлось выпрыгивать с балкона на втором этаже. В результате падения она сломала ногу, но доползла до соседей и попросила их о помощи.

Ранее дополнительные детали избиения описывали авторы постов в социальных сетях. «Бил пистолетом по лицу, по всему телу. Отрезал волосы топором под корень, угрожая расправой. Потом попросил мадам подождать его, пока он спустится за ножом, дабы «изрезать на мелкие кусочки», – сообщалось в соцсетях.

По данным «Нового Дня», избитая женщина 1966 года рождения проживала с Комельковым с 2017 года. Ранее она жила и работала в ОЦНК Салехарда. На момент совершения преступления самому Юрию Комелькову исполнился 61 год. Он был главой МО Шурышарское до конца 2018 года.

Как сообщал «Новый День», только после вмешательства ямальской прокуратуры через месяц после инцидента полиция возбудила два уголовных дела в отношении Юрия Комелькова – по ст. 117 (истязание) и 119 (угроза убийством) УК РФ. Следком ЯНАО подключился к расследованию в декабре 2020 года.

Комелькова судили по ч.1 ст. 117 (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями, если это не повлекло последствий, указанных в статьях 111 и 112 УК РФ) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

Шурышкарский район, Салехард, Дарья Котова

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