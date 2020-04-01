На Ямале застопорился суд над чиновником, который два дня избивал сожительницу и держал ее взаперти

На Ямале судебный процесс над экс-главой МО Шурышарское Юрием Комельковым, которого обвиняют в избиении сожительницы, состоится 13 апреля. До этого мировой судья по разным причинам был вынужден несколько раз отменять заседание.

Как уточняется в картотеке суда, один раз в суд – 4 марта, не явился сам подсудимый Комельков. Еще пять раз заседание в марте откладывалось из-за неявки свидетелей и иных участников процесса.

Как сообщал «Новый День», резонансное преступление было совершено в октябре 2019 года. Экс-глава МО Шурышкарское 61-летний Юрий Комельков в своем частном доме два дня истезал 53-летнюю сожительницу.

Прокуратура ЯНАО ранее уточняла, что в эти дни Комельков был пьян. Он запирал женщину в подвале, пристегивал наручниками к сундуку и демонстрировал пистолет, угрожая убийством.

Дополнительные детали избиения описывали авторы постов в социальных сетях. «Бил пистолетом по лицу, по всему телу. Отрезал волосы топором под корень, угрожая расправой. Потом попросил мадам подождать его, пока он спустится за ножом, дабы «изрезать на мелкие кусочки». Избитая женщина выпрыгнула в окно, сломав при этом еще и ногу. И по снегу доползла до соседей», – сообщалось в посте, размещенном в группе «Шурышкары».

Факт побега 53-летней сожительницы Комелькова подтверждали в своих официальных релизах и ямальские силовики. «Когда подозреваемый отправился в магазин за новой порцией спиртного, женщине удалось освободить руку. Поскольку входная дверь и окна в доме были заперты, потерпевшая поспешила покинуть его, спрыгнув с балкона, расположенного на втором этаже. После падения идти она уже не смогла, ползком добралась до соседей, которые доставили ее в медицинское учреждение», – уточняла ямальская прокуратура.

Подсудимый Комельков ни разу не комментировал свой поступок. Также он не отвечает на телефонные звонки. По данным «Нового Дня», избитая женщина 1966 года рождения проживала с Комельковым с 2017 года. «Гражданка имеет среди односельчан репутацию скандальной особы», – говорит наш источник. До 2017 года потерпевшая работала в ОЦНК Салехарда, где занималась пением и хореографией. 61-летний Юрий Комельков был главой МО Шурышарское до конца 2018 года.

Как сообщал «Новый День», только после вмешательства ямальской прокуратуры через месяц после инцидента полиция возбудила два уголовных дела в отношении Юрия Комелькова – по ст. 117 (истязание) и 119 (угроза убийством) УК РФ. Следком ЯНАО подключился к расследованию в декабре. В материалах суда уточняется, что сейчас Комелькова судят по одной статье – ч.1 ст. 119 УК РФ.

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