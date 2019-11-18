Экс-главу ямальского поселка обвиняют в избиении женщины: отрубил волосы топором и сломал позвоночник

Полиция ЯНАО проводит доследственную проверку по факту избиения женщины в поселке Шурышкары. В социальных сетях распространена информация, что селянку истязал, «бил пистолетом по лицу, отрезал волосы топором» экс-глава ямальского поселка Юрий Комельков.

Как сообщили «Новому Дню» в УМВД по ЯНАО, в настоящий момент проводится проверка по факту избиения женщины. Инцидент произошел 7 ноября в поселке Шурышкары. Фамилии участников драки в полиции не называют.

Два источника «Нового Дня» в правоохранительных органах и поселковой администрации подтвердили, что в избиении женщины подозревают экс-главу МО Шурышкарское Юрия Комелькова.

Информация об избиении с утверждением, что бил именно Комельков, распространяется в социальных сетях. Подробности ЧП опубликовала группа «Шурышкары» в социальной сети «ВКонтакте».

«Что нам известно о подробностях – бил пистолетом по лицу, по всему телу. Разбил нос, сломал!! позвоночник. Отрезал волосы топором под корень, угрожая расправой. На последок попросил мадам подождать его, пока он спустится за ножом, дабы «изрезать на мелкие кусочки», – сообщается в посте, размещенном в группе «Шурышкары».

Анонимный автор сообщения уточняет, что избитая женщина выпрыгнула в окно, сломав при этом ногу. Доползла «почти голая по снегу до соседского дома и попросила помощи». Отметим, что в комментариях затем появилось уточнение, что у женщины не перелом позвоночника, «а трещина от ударов».

Дозвониться до Юрия Комелькова не удалось, он сбрасывает звонки. На sms-сообщение «Нового Дня» г-н Комельков также не ответил.

В администрации муниципального образования официально комментировать ситуацию отказались. Собеседник агентства на условиях анонимности сообщил, что про драку Комелькова с женщиной знает весь поселок. Однако наш источник усомнился, что в социальных сетях описано все именно так, как было на самом деле. «Есть подозрение, что факты все-таки немного другие и не очень верится, например, что Комельков рубил женщине волосы топором», – говорит источник агентства.

Юрий Комельков покинул пост главы в конце 2018 года из-за скандала. Прокуратура Ямала обратила внимание на то, что г-н Комельков устроил на работу в администрацию МО сына. Прокуратура внесла представление местным депутатом, которые проголосовали за отставку Комелькова.

Шурышкары, Салехард, служба информации

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