Следственный комитет подключился к делу ямальского чиновника, который два дня жестоко истязал свою сожительницу

СУ СКР по ЯНАО проводит доследственную проверку по факту жестокого избиения 53-летней женщины в доме экс-главы МО Шурышарское Юрия Комелькова. Об этом «Новому Дню» сообщили в окружном следкоме.

В ведомстве уточнили, что проводится проверка, которая пока не завершилась.

Как сообщал «Новый День», только после вмешательства ямальской прокуратуры через месяц после инцидента полиция возбудила два уголовных дела в отношении Юрия Комелькова – по ст. 117 (истязание) и 119 (угроза убийством) УК РФ. Следком проводит проверку по факту незаконного лишения свободы сожительницы Комелькова, которую экс-глава два дня насильно удерживал в своем доме.

«Новый День» сообщал подробности резонансной истории с участием 61-летнего экс-главы Комелькова, который в частном доме два дня – с 6 по 7 октября 2019 гда, истязал свою 53-летнюю сожительницу.

«Бил пистолетом по лицу, по всему телу. Разбил нос, сломал позвоночник. Отрезал волосы топором под корень, угрожая расправой. Потом попросил мадам подождать его, пока он спустится за ножом, дабы «изрезать на мелкие кусочки». Избитая женщина выпрыгнула в окно, сломав при этом еще и ногу. И по снегу доползла до соседей», – сообщалось в посте, размещенном в группе «Шурышкары».

Позднее ямальская прокуратура уточнила, что в момент совершения преступления Комельков был пьян, запирал женщину в подвале, пристегивал наручниками к сундуку и демонстрировал пистолет, угрожая убийством.

«Когда подозреваемый отправился в магазин за новой порцией спиртного, женщине удалось освободить руку. Поскольку входная дверь и окна в доме были заперты, потерпевшая поспешила покинуть его, спрыгнув с балкона, расположенного на втором этаже. После падения идти она уже не смогла, ползком добралась до соседей, которые доставили ее в медицинское учреждение», – сообщает ямальская прокуратура.

По данным «Нового Дня», избитая женщина 1966 года рождения проживала с Комельковым с 2017 года. «Гражданка имеет среди односельчан репутацию скандальной особы», – говорит наш источник. До 2017 года потерпевшая работала в ОЦНК Салехарда, где занималась пением и хореографией. 61-летний Юрий Комельков был главой МО Шурышарское до конца 2018 года.

Салехард, Шурышарский район, служба информации

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