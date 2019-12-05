На Ямале полиция не заметила криминала в том, что чиновник сломал сожительнице позвоночник и отрубил ей волосы топором

Прокуратура ЯНАО вмешалась в резонансную историю с участием ямальского экс-главы МО Шурышарское Юрием Комельковым, который жестоко избил 53-летнюю артистку – свою сожительницу. Как сообщает в четверг, 5 декабря, надзорное ведомство, спустя месяц полиция возбудила уголовное дело только после вмешательства прокурора. К проверке также подключается окружной следком.

«Несмотря на достаточные повод и основания для возбуждения уголовных дел, соответствующее процессуальное решение органом дознания принято не было. 29 ноября прокурор внес начальнику ОМВД России по Шурышкарскому району требование об устранении нарушений федерального законодательства, в котором поставил вопрос о незамедлительном возбуждении уголовного дела», – сообщает прокуратура ЯНАО.

В этот же день полиция отреагировала возбуждением двух уголовных дел по ст. 117 (истязание) и 119 (угроза убийством) УК РФ.

«Новый День» сообщал подробности инцидента с участием 61-летнего экс-главы Комельковым, который в частном доме два дня – с 6 по 7 октября, истязал свою 53-летнюю сожительницу.

«Бил пистолетом по лицу, по всему телу. Разбил нос, сломал позвоночник. Отрезал волосы топором под корень, угрожая расправой. Потом попросил мадам подождать его, пока он спустится за ножом, дабы «изрезать на мелкие кусочки». Избитая женщина выпрыгнула в окно, сломав при этом еще и ногу. И по снегу доползла до соседей», – сообщалось в посте, размещенном в группе «Шурышкары».

Ямальская прокуратура в релизе, размещенном на официальном сайте ведомства 5 декабря, подтвердила, что события примерно так и развивались. Ведомство лишь добавило новые детали: экс-глава был пьян, запирал женщину в подвале, пристегивал наручниками к сундуку и демонстрировал пистолет, угрожая убийством.

«Когда подозреваемый отправился в магазин за новой порцией спиртного, женщине удалось освободить руку. Поскольку входная дверь и окна в доме были заперты, потерпевшая поспешила покинуть его, спрыгнув с балкона, расположенного на втором этаже. После падения идти она уже не смогла, ползком добралась до соседей, которые доставили ее в медицинское учреждение», – сообщает ямальская прокуратура.

Уголовные дела, которые полиция возбудила только после вмешательста прокуратуры, находятся на контроле прокуратуры Шурышкарского района. «Материалы проверки по факту незаконного лишения свободы выделены в отдельное производство и направлены для организации доследственной проверки в Салехардский МСО СУ СК России по ЯНАО», – резюмировали в надзорном ведомстве.

По данным «Нового Дня», избитая женщина 1966 года рождения проживала с Комельковым с 2017 года. «Гражданка имеет среди односельчан репутацию скандальной особы», – говорит наш источник и намекает на то, что женщина может злоупотреблять алкоголем. До 2017 года потерпевшая работала в ОЦНК Салехарда, где занималась пением и хореографией.

61-летний Юрий Комельков покинул пост главы в конце 2018 года из-за скандала. Прокуратура Ямала обратила внимание на то, что г-н Комельков устроил на работу в администрацию МО сына. Прокуратура внесла представление местным депутатам, которые проголосовали за отставку Комелькова.

Салехард, Шурышкарский район, служба информации

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