На Ямале посадили двух чиновников за взятку от депутата

В Салехарде осудили депутата городской думы Мкояна и двоих сотрудников росрыболовства Кокшарова и Аверьянова – их обвиняли в коррупции. Об этом сообщает собеседник агентства «Новый День» во вторник, 30 апреля 2019 года. Мкоян признан виновным, он должен выплатить штраф в 12 млн рублей. Аверьянов и Кокшаров признаны виновными, они приговорены к реальному наказанию – им придется провести 3,5 года в колонии каждому. И это за 200 тыс. рублей взятки.

Андранику Мкояну вменяли дачу взятки в крупном размере. По версии следствия, компания депутата – «Ямалжилстрой» – складировала щебень на побережье Оби, в водоохранной зоне. Это обнаружили сотрудники управления Росрыболовства. Один из них занимал высокий пост – это начальник отдела Росрыболовства на Ямале Андрей Кокшаров, второй – его подчиненный, инспектор Александр Аверьянов. Вместо того, чтобы наказать коммерсанта, служащие попросили у него деньги.

Передача взятки состоялась в ноябре 2018 года. Обстоятельства преступления описаны в сообщении следственного управления СК Ямала, которое расследовало дело. «Инспектор 2 ноября встретился с руководителем фирмы, рассказал ему о том, что закон требует привлечения к административной отвественности, и предложил передать взятку за «решение вопроса» в 200 тыс. рублей Гендиректор предприятия тут же согласился и отдал необходимую сумму», – рассказали в СУ СК Ямала. После этого инспектор Аверьянов передал деньги своему руководителю – Кокшарову.

Уголовное дело в отношении чиновников было возбуждено по статье «получение взятки в крупном размере группой лиц».

Как ранее сообщало агентство, в отношении компании депутата прокуратура возбудила также административное дело. Мировой суд оштрафовал предприятие на миллион рублей, штраф уже оплатили.

Салехард, служба информации

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