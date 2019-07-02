Осужденный за взятку депутат Салехарда ездит с губернатором по стройкам

Вместе с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым на осмотр объектов благоустройства в Салехарде во вторник, 2 июля, ездил осужденный за дачу взятки депутат Андраник Мкоян. Он представлял подрядную организацию, которая занимается благоустройством города.

Глава региона проверил в том числе и ремонт дорог – на них особенно жаловались жители столицы, уточнили в пресс-службе губернатора ЯНАО. Дмитрий Артюхов заявил, что осенью посмотрит по отзывам в «инстаграм», насколько люди довольны сделанным ремонтом.

«В этом году по окружной столице мы существенно увеличили финансирование и километраж дорог, которые нужно отремонтировать. Думаю, жители уже начали замечать изменения. Много работы еще предстоит, в конце сезона будем смотреть, как преобразится Салехард»,– сказал Дмитрий Артюхов, которого цитируют на сайте окружной администрации.

Вместе с подрядчиками и губернатором в объезде также участвовал и глава администрации Салехарда Иван Кононенко. «У нас, наконец, есть возможность избавляться от самых проблемных мест, таких, как улица Комсомольская. Ремонт по ней планировался на два года, но средств хватает, чтобы закончить ее уже в этом году», – уточнил сити-менеджер.

В пресс-службе окружной администрации уточнили, что Андраник Мкоян является гендиректором «Ямальская строительная компания». Эта фирма – подрядчик по капремонту дорожного полотна и тротуаров на участке дороги по улице Подшибякина и благоустройству «пешеходной зоны» по улице Ленина.

Андраник Мкоян был осужден 30 апреля 2019 года. Он был признан виновным в даче взятки в крупном размере. Деньги бывший народный избранник предложил двум сотрудникам Росрыболовства за возможность хранить щебень на побережье реки Обь, в водоохранной зоне. От г-на Мкояна уже отказалась «Единая Россия», приостановив его членство в партии. Его не выдвинут на новый срок в гордуму. Но вместе с этим его фирмы получили свежие контракты на благоустройство. В том числе и в соседнем с Салехардом Лабытнанги. Так что очевидно, что он продолжит сотрудничество с госучреждениями.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 02.07.19

В Салехарде из-за мэрии может сорваться День города. / В Тюмени умер знаменитый нефтестроитель, почетный гражданин Ямала. / Власти Ямала заплатят 200 тыс. рублей за травму упавшего ребенка. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»