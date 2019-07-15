На Ямале отменили мягкое наказание для чиновников, которые получили взятку от депутата

Суд ужесточил приговор двум сотрудникам Росрыболовства, которые получили взятку от депутата и главы строительной фирмы в Салехарде Андраника Мкояна. Прокуратура оспорила наказание для Кокшарова и Аверьянова как чрезмерно мягкое. Решение апелляционный суд вынес в понедельник, 15 июля 2019 года.

Бывшего начальника отдела Росрыболовства по ЯНАО Андрея Кокшарова и его подчиненного Александра Аверьянова осудили в апреле 2019 года. Их признали виновными в получении взятки в 200 тыс. рублей. Мкоян, по версии суда и следствия, заплатил такую сумму за то, чтобы его компанию «Ямалжилстрой» не привлекали к ответственности за складирование щебня на берегу реки Оби. Суд назначил сотрудникам Росрыболовства наказание ниже низшего предела – по три с половиной года в колонии.

Судебная коллегия по уголовным делам суда ЯНАО сегодня пересмотрела это уголовное дело и ужесточила приговор. Теперь Кокшаров и Аверьянов должны провести в колонии семь лет.

Взяткодателя г-на Мкояна ужесточение не коснулось. По решению суда ему нужно заплатить штраф в 12 млн рублей, свободы его не лишили.

При этом он, как сообщалось ранее, по-прежнему работает на строительном рынке Салехарда.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 15.07.19

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