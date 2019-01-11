Ямальские единороссы приостановили членство в партии депутата Салехарда

Ямальские единороссы приостановили членство депутата гордумы Салехарда Андраника Мкояна в партии. Это связано с уголовным делом, в котором он является фигурантом. Агентство «Новый День» сообщало подробности расследования: народный избранник обвиняется в даче взятки. Он, по версии следствия, предложил деньги сотрудникам Росрыболовства, которые обнаружили, что компания г-на Мкояна загрязняет берег реки. Сотрудники – начальник отдела Росрыболовства на Ямале Андрей Кокшаров и его подчиненный инспектор Александр Аверьянов – деньги взяли. Дело уже передано в суд.

Членство в партии Андраника Мкояна приостановлено в соответствии с нормой устава, которая регулирует случаи уголовного преследования в отношении единороссов. Решение местного политсовета в отношении партийца было озвучено 17 декабря 2018 года. Об этом агентству «Новый День» сообщила руководитель исполкома регионального отделения ЕР на Ямале Анастасия Казанцева.

Андраник Мкоян является директором компании «Ямалжилстрой».

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 11.01.19

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