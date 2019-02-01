В Салехарде начался суд над депутатом гордумы

В Салехарде начался судебный процесс по делу депутата гордумы Андраника Мкояна и начальника ямальского отдела Росрыболовства Андрея Кокшарова. Первого подозревают в даче взятки, второго – в получении. На скамье подсудимых также – подчиненный Кокшарова Александр Аверьянов. Он участвовал в получении и передаче взятки, часть денег, по версии обвинения, оставив себе.

Согласно фабуле дела, сотрудники ведомства обнаружили, что компания депутата «Ямалжилстрой» загрязняет берег реки Обь, складирует там щебень. Бизнесмена наказывать не стали, так как он предложил взятку. Подробности агентство «Новый День» уже озвучивало.

Газета «Красный Север», побывавшая на суде, сообщает о том, что у фигурантов дела разнятся показания. В том числе о сумме взятки.

Согласно обвинительному заключению, в 2017 году инспектор Аверьянов выяснил, что предприниматель, загрязняющий берег, даже не пробовал получить согласования для работы в защитной зоне. За нарушение, которое он допустил, грозил штраф – от 200 до 400 тыс.рублей. Аверьянов рассказал об этом своему начальнику г-ну Кокшарову и тот дал ему указание попросить у Мкояна взятку. Деньги – 200 тыс. рублей – сотрудники Росрыболовства разделили поровну.

В суде Андрей Кокшаров лишь частично согласился с обвинением. Он сообщил, что получил 100 тыс. рублей, но сговора с Аверьяновым у него не было. А инспектор Аверьянов говорит, что взял только 50 тыс. рублей. Возможно, таким образом подсудимые пытаются «сменить» квалификацию уголовного дела, так как взятка до 150 тыс. рублей признается некрупным размером.

Защита Мкояна при этом настаивает, что взятку у депутата вымогали и сумма ее составила всего 100 тыс. рублей.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 01.02.19

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