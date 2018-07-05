На Ямале задержали руководителя надзорного ведомства

На Ямале задержаны начальник отдела Нижнеобского управления Росрыболовства и его подчинённый – инспектор. Речь идёт об отделе по ЯНАО. Об этом сообщает следственное управление СК Ямала. Обвинение им уже предъявлено. Начальник отдела по решению суда находится под стражей. Инспектор – под домашним арестом. По данным агентства «Новый День», речь идёт о начальнике отдела Андрее Кокшарове и инспекторе – г-не Аверьянове.

Как пояснили в пресс-службе следственного управления, дело возбуждено по статье получение взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

«В 2017 году коммерсанты совершили правонарушение – использовали прибрежную защитную полосу водного объекта, водоохранную зону с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности. Чиновники Росрыболовства знали об этом и вступили в сговор для получения взятки», – описали фабулу преступления в СУ СК. Там не называют компанию. По данным агентства, фирма работатет в Салехарде.

Взятка была получена ещё 2 ноября 2017 года. Её размер – 200 тыс. рублей. Деньги чиновники росрыболовства разделили между собой.

Получить комментарии в Нижнеобском отделе Росрыболовств пока не удалось.

Салехард, служба информации

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