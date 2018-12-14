Еще одного ямальского депутата-единоросса поймали на взятке

В Салехарде в суд передают дело начальника отдела Росрыболовства на Ямале Андрея Кокшарова и его подчиненного инспектора Александра Аверьянова. Их будут судить за получение взятки. Агентству «Новый День» стал известен третий фигурант дела: деньги они получили от депутата городской думы Салехарда, бизнесмена Андраника Мкояна.

Двух сотрудников Росрыболовства на Ямале задержали в конце июня 2018 года. Следственное управление СК Ямала кратко раскрывало фабулу дела. Преступление было совершено в 2017 году. Кокшаров и Аверьянов обнаружили, что коммерсант загрязняет побережье реки. Привлекать его к ответственности они не стали, так как получили от него взятку в 200 тыс. рублей. Уголовное дело в отношении чиновников было возбуждено по статье получение взятки в крупном размере группой лиц. Тогда фамилия коммерсанта и его роль в деле не раскрывались.

Как сообщили в прокуратуре Ямала 14 декабря 2018 года, компания, от которой инспекторы получили деньги, складировала щебень в водоохранной зоне реки Обь. Вместо того, чтобы убрать стройматериалы, депутат, ее владелец, предложил взятку. Это случилось в начале ноября 2017 года. В отношении народного избранника возбуждено по статье «дача взятки должностному лицу за бездействие в крупном размере». Делом занимался отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК Ямала.

По данным агентства «Новый День», депутат, который предложил взятку – директор компании «Ямалжилстрой» депутата Андраника Мкояна.

В отношении компании прокуратура возбудила административное дело. Закон позволяет привлекать взяткодателей не только к уголовной, но и к административной ответственности. Мировой суд назначил в начале ноября 2018 года компании штраф в миллион рублей, его уже оплатили.

Компания Андраника Мкояна получает множество подрядов в Салехарде и соседних городах и районах. В том числе и на поставку стройматериалов. Не так давно прокуратура уже упоминала эту фирму в связи с нарушениями по исполнению контракта. Речь шла о благоустройстве сквера в Лабытнанги. Телефон г-на Мкояна, имеющийся в распоряжении агентства «Новый День», не отвечает.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 14.12.18

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