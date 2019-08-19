Прокуратура Ямала требует лишить полномочий депутата гордумы Салехарда

Прокуратура Ямала потребовала лишить полномочий депутата гордумы Салехарда Андраника Мкояна, который был осужден за дачу взятки в крупном размере.

«Прокуратурой округа в адрес председателя Салехардской городской думы направлена информация для принятия мер по досрочному прекращению полномочий данного депутата в соответствии с требованиями законодательства», – сообщили в надзорном ведомстве.

Стоит отметить, что до окончания депутатских полномочий Мкояна и без требований прокуратуры осталось всего 20 дней – 8 сентября в Салехарде будут выбирать новых депутатов гордумы.

Депутат гордумы Салехарда, глава строительной фирмы «Ямалжилстрой» Андраник Мкоян был признан виновным еще 30 апреля 2019 года. Бизнесмен дал 200 тыс. рублей бывшему начальнику отдела Росрыболовства по ЯНАО Андрею Кокшарову и его подчиненному Александру Аверьянову за то, чтобы его компанию «Ямалжилстрой» не привлекали к ответственности за складирование щебня на берегу реки Оби. Сотрудники Росрыболовства проведут в колонии семь лет. А Мкоян отделался штрафом.

Накануне Андраник Мкоян выплатил штраф в размере 12 млн рублей, назначенный ему за дачу взятки. Деньги уже поступили в доход государства.

Салехард, служба информации

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