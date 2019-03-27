В Салехарде прошли обыски у депутата, возбуждено дело

Известный строитель Ямала Михаил Бабийчук стал фигурантом расследования – в отношении него возбудили уголовное дело. У него дома и в офисе провели обыски, его имущество арестовали. Бабийчука подозревают в сокрытии налогов. Об этом в среду, 27 марта 2019 года, сообщили в пресс-службе СУ СК Ямала. Получить у него комментарии не удалось – его телефон недоступен. Бабийчук возглавлет компанию «ИСК ЯНАО» и является депутатом думы Салехарда.

В следственном управлении сообщили, что дело в отношении г-на Бабийчука возбудило руководство ведомства. Квалификация – часть 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

По версии следствия, в 2017-2018 годах г-н Бабийчук не платил страховые взносы и налоги, но при этом производил расчеты с контрагентами. Он, по данным СУ СК, специально не использовал те счета, которые были арестованы из-за налоговых задолженностей. Сумма, сокрытая от налоговиков – более 20 млн рублей.

В материалах следственного управления говорится, что адвокаты Михаила Бабийчука пытались оспорить действия силовиков, в том числе и возбуждение уголовного дела, в суде, но не смогли.«ИСК ЯНАО» уже вернул в бюджет государства недоимку по налогам», – уточняют в ведомстве.

В откртом доступе невозможно найти данные о владельцах компании. По самым свежим данным раскрытия информации за 2016 год, 90 процентов акций принадлежит мэрии города, Бабийчук владеет 10 процентами. Об этом же свидетельствуют и данные из базы ЕГРЮЛ.

Ранее в Салехарде фигурантом дела стал другой депутат-строитель Андраник Мкоян. На фоне этих событий в округ активнее заходят тюменские застройщики. В том числе садики будут возводить в рамках муниципально-частного партнерства структуры Николая Руссу и Аврама Овеяна.

Следственные действия по делу Бабийчука. Фото – СУ СК ЯНАО

Салехард, служба информации

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