Уголовное дело ямальского строителя Бабийчука передают в суд

После двух лет расследования силовики передают в суд дело строителя из Салехарда Михаила Бабийчука. Это гендиректор компании АО «ИСК ЯНАО». Его обвиняют сокрытии средств, за счёт которых можно было покрывать долги по налогам. Компания примечательна тем, что в числе учредителей – администрация Салехарда.

Гендиректор АО «ИСК ЯНАО» Михаил Бабийчук, по версии следствия, два года придумывал различные схемы, чтобы не выплачивать налоги. Всего он скрыл от налоговой более 17 млн рублей.

«В период применения налоговым органом мер по принудительному взысканию налогов гендиректор искусственно создал отсутствие денежных средств на расчётных счетах возглавляемой им коммерческой организации путём проведения расчётов с контрагентами-кредиторами с использованием расчётных счетов третьих лиц, тем самым исключил поступление денежных средств на расчётные счета АО «ИСК ЯНАО», а также в нарушение ст. 855 ГК РФ осуществлял расчёты с подрядчиками под видом перечисления на выплату зарплаты», – раскрывают схему в СУ СК Ямала.

Уголовное дело расследовал селехардский межрайонный следственный отдел СУ СК ЯНАО. Квалификация: ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в особо крупном размере).

Силовики провели несколько бухгалтерских и почерковедческих экспертиз. Допрошены более 60 свидетелей. Объём материалов уголовного дела составил 74 тома.

Г-н Бабийчук виновным себя так и не признал, ущерб не возместил.

Дело будет рассматривать суд Салехарда, уточнили в прокуратуре Ямала.

Михаил Бабийчук имеет множество наград: ему присвоены почётные звания «Заслуженный строитель РФ» и «Заслуженный строитель ЯНАО», «Заслуженный предприниматель России», ветеран труда РФ и Ямала «Почётный гражданин города Салехарда».

Он также возглавлял союз строителей Ямала, но покинул организацию после скандала: против его руководства выступали некоторые члены союза.

В 2019 году «ИСК ЯНАО» начала банкротится. На момент введения конкурсного производства у предприятия перед 226 работниками были долги по зарплате – более 26 млн рублей. Пока что удалось погасить 3,64 млн рублей. Об этом рассказывали в прокуратуре Ямала.

Салехард, Юлия Фролова

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