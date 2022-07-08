На Ямале осудили почётного строителя и почётного жителя Салехарда Михаила Бабийчука

В Салехарде осудили руководителя известной строительный компании АО «ИСК ЯНАО» Михаила Бабийчука. Его признали виновным в сокрытии средств, за счёт которых можно было покрывать долги по налогам. Теперь строитель должен выплатить штраф в 500 тыс. рублей. В пресс-службе следственного управления СКР по ЯНАО напоминают фабулу уголовного дела.

«Гендиректор «ИСК ЯНАО» с ноября 2016 по декабрь 2018 годов сокрыл денежные средства организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в размере более 17 млн рублей, что является особо крупным размером»,– говорится в сообщении ведомства.

Там объясняют: когда налоговая в принудительном порядке пыталась взыскать эти платежи, руководитель фирмы намеренно использовал другие счета для расчётов с контрагентами – чтобы у фирмы «ИСК ЯНАО» на счетах был ноль и взыскать налоговики ничего не могли.

Более того, он рассчитывался с подрядчиками, отправляя им деньги под видом зарплаты.

Уголовное дело расследовал селехардский межрайонный следственный отдел СУ СК ЯНАО. Квалификация: ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в особо крупном размере).

Михаил Бабийчук имеет множество наград: ему присвоены почётные звания «Заслуженный строитель РФ» и «Заслуженный строитель ЯНАО», «Заслуженный предприниматель России», ветеран труда РФ и Ямала «Почётный гражданин города Салехарда».

Сам Михаил Бабийчук в беседе с агентством «Новый День» ранее пояснял, что ситуация с невыплатой налогов возникла из-за того, что в какой-то период все деньги компании пришлось направить на завершение домов, в строительство которых были привлечены средства граждан. Он был несогласен с предъявленным ему обвинением.

Салехард, Юлия Фролова

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