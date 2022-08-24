Очередного ямальского чиновника будут судить за коррупцию с бюджетами на благоустройство

На Ямале завершили расследование в отношении главы посёлка Пангоды (Надымский район) Игоря Яроша. Его подозревают в растрате. По версии правоохранителей, он организовал подписание актов по озеленению парка, но фактически эти работы не были выполнены. О передаче дела в суд сообщает прокуратура ЯНАО 24 августа 2022 года.

Ранее в СУ СК ЯНАО уточняли, что подрядчиком, в пользу которого действовал г-н Ярош, была компания «ЯмалСтройМеханизация». В ходе расследования выяснилось, что глава посёлка дружит с руководителем этой подрядной фирмы.

В прокуратуре напоминают обстоятельства дела: по версии следствия, в декабре 2020 года глава обеспечил изготовление и подписание подчинёнными ему работниками акта выполненных работ и справки об их стоимости в рамках контракта по благоустройству парка по ул. Полярников. В документы включили сведения о фактически невыполненных работах. В результате подрядчик неправомерно получил более 1,3 млн рублей.

Силовики квалифицировали эти действия как растрату. Деньги на парк были федеральными, их выделили в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

Надымский район, Юлия Фролова

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