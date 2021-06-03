В Надыме коммерческая фирма пыталась скрыть от налогов 30 миллионов рублей

Руководство надымской строительной компании «ЯмалСтройМеханизация» стало фигурантом уголовного дела за неуплату налогов и подделку документов. Дело возбудил Следственный отдел по Надыму СКР по ЯНАО по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, совершенное в крупном размере).

По данным следствия, с целью получения необоснованной налоговой выгоды, в период с января по сентябрь 2019 года, руководители компании вносили в налоговые декларации ложные сведения о произведенных затратах по заключенным сделкам с юридическими лицами. В результате стала возможно уклонение от уплаты налогов на добавленную стоимость и на прибыль организации на сумму более 30 млн руб.

Счета компании частично уже заблокировали. Расследование уголовного дела продолжается.

Надым, Марина Дремова

Надым. Другие новости 03.06.21

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