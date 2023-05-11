Суд отменил оправдательный приговор ямальского главы

Уголовное дело бывшего главы посёлка Пангоды Игоря Яроша будут пересматривать в апелляции.

Прокуратура добилась отмены оправдательного приговора в отношении него. Его обвиняли в коррупционном преступлении, но в январе 2023 года оправдали.

«Бывший чиновник обвинялся в том, что, используя свои служебные полномочия, зная, что муниципальный контракт на благоустройство парка по ул. Полярников в полном объёме не исполнен, дал указание подчинённым составить ложные документы и передать их для оплаты. В результате ю на счёт подрядчика перечислили более 6 млн. рублей, из которых около 1,4 млн. рублей за фактически невыполненные работы по озеленению»,– напомнили в прокуратуре Ямала, которая обнародовала информацию по оспариванию решения суда.

В надзорной инстанции также напомнили аргументы суда: оправдывая главу, суд указал, что он не являлся главным распорядителем бюджетных средств, в его действиях отсутствует корыстная цель.

Суд апелляционной инстанции отменил оправдательный приговор, направив уголовное дело на новое судебное рассмотрение.

Квалификация дела г-на Яроша ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть тайное хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Надымская район, Наталья Ефремова

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