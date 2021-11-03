Бывшего главу ямальского поселка Яроша обвиняют в коррупции и растрате

На Ямале бывшему главе поселка Пангоды предъявлено обвинение в коррупции. Игоря Яроша подозревают в растрате вверенного имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере. Речь идёт о сумме в 1 миллион 400 тысяч рублей.

По данным следствия, в 2020 году Администрация посёлка заключила муниципальный контракт на благоустройство парка по улице Полярников. Согласно договору, выполнять работы должно было компания «ЯмалСтройМеханизация». А с ее руководителем Игорь Ярош был давним приятелем.

В декабре 2020 года глава поселка, используя свое служебное положение, дал подчинённым указание составить акты о приемке выполненных работ. Как выяснилось позднее в них содержались ложные сведения о выполнении работ по озеленению Парка по улице Полярников стоимостью более 1,4 млн рублей.

«В результате его преступных действий, причинивших материальный ущерб бюджету МО п.Пангоды, указанная сумма была перечислена с расчетного счета Администрации п. Пангоды на расчетный счет ООО «ЯмалСтройМеханизация». Тем самым обвиняемый распорядился денежными средствами Администрации поселка Пангоды как своими собственными путем их безвозмездного обращения в пользу аффилированной коммерческой организации», – говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Надым, Александр Непомнящий

Надым. Другие новости 02.11.21

Ямал: за сутки коронавирусом заболело 145 человек. / На Ямале прекращают выдачу бесплатных лекарств больным ОРВИ. / На Ямале машиниста бульдозера зажало между контргрузом и топливозаправщиком. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»