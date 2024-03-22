Бывшему главе посёлка Пангоды Ярошу ужесточили наказание после повторных судов

Бывшему главе посёлка Пангоды Надымского района Игорю Ярошу ужесточили наказание. Он должен провести в колонии 2,5 года. Тогда как осенью 2023 года суд приговаривал его только к 2 годам лишения свободы. Подробности судебных разбирательств озвучивают в прокуратуре Ямала.

В посёлке должны были благоустроить парк по ул. Полярников. Деньги поступили в рамках проекта «Жилье и городская среда». Чиновник дал указание подчинённым составить ложные документы и передать их для оплаты, хотя знал, что муниципальный контракт на благоустройство в полном объёме не исполнен. Подрядчик в итоге получил более 6 млн. рублей, из которых около 1 400 тыс. рублей за фактически невыполненные работы по озеленению, уточняют в прокуратуре.

Подрядчиком выступала фирма «ЯмалСтройМеханизация», учредитель и руководитель этой фирмы (по данным базы СПАРК это Артем Кислый) является давним приятелем Игоря Яроша.

В январе 2023 года надымский суд решил, что г-н Ярош невиновен.

По апелляционному представлению прокурора оправдательный приговор в мае того же года 2отменили. Дело направили на новое рассмотрение.

В ноябре 2023 года суд вынес новое решение. Бывшему главе назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Этот приговор снова оспорили.

Прокуратура настаивала на более жестоком наказании и взыскании ущерба, а защита бывшего главы – на оправдании.

«Суд апелляционной инстанции постановил новый апелляционный приговор, которым признал бывшего чиновника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд апелляционной инстанции передал гражданский иск прокурора о взыскании с осуждённого причиненного преступлением ущерба для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства», – заключили в надзорном ведомстве.

Надымский район, Наталья Ефремова

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