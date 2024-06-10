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Понедельник, 10 июня 2024, 15:07 мск

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Осужденного за коррупцию ямальского главу лишили звания

фото – официальный паблик администрации «Надым и Надымский район». Игоря Яроша награждает бывший сенатор Елена Зленко

Бывшего главу посёлка Пангоды в Надымском районе Игоря Яроша лишили почётного звания. Дума муниципалитета вычеркнула его имя из книги почётных граждан. С марта ему также перестали платить ежемесячные выплаты – 2 тыс. рублей. Решение приняли депутаты на майском заседании.

Игорь Ярош был осуждён за коррупцию. Приговор вступил в силу весной этого года. Г-ну Ярошу назначили наказание в колонии – 2,5 года.

По данным суда и следствия, бывший глава посёлка Пангоды выплатил за несуществующее озеленение 1,4 млн рублей компании своего приятеля. Озеленить должны были парк по ул. Полярников в посёлке.

Надымский район, Наталья Ефремова

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