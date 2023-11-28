После пересмотра дела в апелляции главу ямальского посёлка отправят за решётку

Суд вынес новый приговор бывшему главе посёлка Пангоды Игорю Ярошу и на этот раз – обвинительный. Г-на Яроша приговорили к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Первый приговор главе посёлка вынесли в январе 2023 года. Его оправдали. После этого прокуратура добилась отмены этого решения. Повторное рассмотрение дела привело к обвинительному приговору, рассказали 28 ноября в прокуратуре Ямала.

Там напоминают обстоятельства дела: осуждённый в целях освобождения подрядчика от материальной ответственности обеспечил подписание актов (КС-2) и справки (КС-3), содержащей ложные сведения о фактическом выполнении работ по озеленению парка по улице Полярников в посёлке Пангоды. То есть Игорь Ярош обеспечил приёмку и последующую оплату подрядчику фактически невыполненных работ.

Как писало издание «Знак.ком», подрядчиком выступала фирма «ЯмалСтройМеханизация», учредитель и руководитель этой фирмы (по данным базы СПАРК это Артем Кислый) является давним приятелем Игоря Яроша.

Ранее в прокуратре уточняли, что в результате этих манипуляций на счёт подрядчика перечислили более 6 млн рублей, из которых около 1,4 млн рублей за фактически невыполненные работы по озеленению.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Надымский район, Наталья Ефремова

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