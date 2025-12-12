К реальным срокам за решёткой приговорили управленцев из ямальского Росреестра

На Ямале вынесли приговор участникам громкого уголовного дела Росреестра – руководителю управления Росреестра по ЯНАО Андрею Кожину, ещё одному руководителю этого ведомства Андрею Кудрявцеву и директору кадастровой палаты Росреестра по ЯНАО Максиму Сартасову. Все они признаны виновными во взяточничестве. Обвинение в суде поддерживал лично глава прокуратуры Ямала Дмитрий Конош. Расследованием занимался ямальский Следком.

По версии следствия, четыре года эти чиновники получали взятки. Общая сумма взяток в деле – более 25 млн рублей. Деньги брали за снижение кадастровой стоимости объектов, постановку объектов на учёт и их регистрацию.

Как сообщили в прокуратуре Ямала, в суде установлено, что на нелегальные доходы бывший руководитель окружного управления Росреестра Андрей Кудрявцев приобрёл имущество и зарегистрировал его на родителей. Напомним, часть стоимости квартиры – деньги, легальное происхождение которых семья Кудрявцева не смогла доказать, изъяли.

«Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 9,5 до 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафами в размере более 30 млн рублей каждому с лишением права занимать должности на госслужбе на срок от 9 до 11 лет. Денежные средства, полученные в качестве взяток, конфискованы в доход государства с осуждённых лиц в солидарном порядке», – уточнили в прокуратуре округа.

В деле были посредники. Например, одна из бывших сотрудниц Росреестра Светлана Лебедева. О ней агентство писало ранее. Посредники оформляли с коммерсантами-взяткодателями подложные договоры консалтинговых услуг, чтобы замаскировать поступление денег на взятки. Кроме того, был и ещё один обвиняемый – тоже сотрудник управления Григорьев. Как писал канал «Погоны и галстуки», он отправился на СВО ещё до окончания судебного процесса.

В целом дело было очень объёмным.

Андрей Кудрявцев на момент задержания уже не работал в Росреестре – он перешёл на службу в правительство ЯНАО. Там он занял должность и.о. руководителя департамента имущества Ямала.

А для экс-главы кадастровой палаты Ямала Максима Сартасова это уже не первый приговор – ранее его признали виновным в получении 12 млн рублей от подчинённых.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube