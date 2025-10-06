У экс-чиновника ЯНАО национализировали квартиру

Прокуратура добилась изъятия недвижимости у экс-чиновника правительства Ямала и экс-руководителя Росреестра по ЯНАО Андрея Кудрявцева. Квартиру в Москве купил он, но оформил её на родителей. Прокуратура смогла доказать, что ни его официальная зарплата, ни доход его родителей не позволяли делать такие покупки.

«Чиновник приобрёл строящийся объект недвижимости в Москве. Являясь госслужащим, он в ходе декларационных кампаний скрывал имущество, оформив его на родителей, и не представлял информацию об источниках происхождения денежных средств. Стоимость недвижимости существенно превышала совокупный доход родителей более чем за 10 лет, а также не соответствовала официальному доходу бывшего чиновника», – объяснили в прокуратуре Ямала.

Прокуратура подала иск с требованием изъять в доход государства сумму от покупки квартиры, источник получения которой г-н Кудрявцев доказать не смог – это более 12 млн рублей.

Ранее силовики уже сообщали, что фигуранты дела ямальского Росреестра (врио руководителя управления Андрей Кожин, врио директора департамента имущества Ямала Андрей Кудрявцев, глава ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по ЯНАО Максим Сартасов) предположительно тратили взятки на элитную недвижимость.

На момент задержания г-н Кудрявцев занимал пост и.о. директора департамента имущественных отношений ЯНАО.

Салехард, Наталья Ефремова

