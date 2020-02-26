Дело «ямальского Росреестра» пополнилось важным фигурантом

В так называемом деле «ямальского Росреестра», в рамках которого чиновников и бизнесменов в начале февраля арестовывали пачками, появился еще один фигурант.

Как сообщает 26 февраля СУ СКР по ЯНАО, речь идет о мужчине, который был посредником при передаче взятки в особо крупном размере. Деньги – 5 млн рублей, передавались руководителю управления Росреестра по ЯНАО Андрею Кожину и директору ФГБУ ФКП Росреестра по ЯНАО Максиму Сартасову, которые были задержаны в числе первых.

По версии Znak.com, новый фигурант дела – руководитель службы государственного строительного надзора ЯНАО Павел Кузнецов. Задержанный подозревается в том, что находясь в Новому Уренгое и действуя в интересах одной из коммерческих фирм, он в мае 2018 года передал взятку руководителю Управления Росреестра по ЯНАО и директору ФГБУ ФКП Росреестра по ЯНАО, то есть Кожину и Сартасову.

«Оговоренная сумма в размере 5 млн. рублей предназначалась должностным лицам за совершение действий в пользу взяткодателя, входящие в их служебные полномочия, по переводу категории здания из жилого многоквартирного дома в нежилое», – уточняет Следком ЯНАО. Уголовное дело возбуждено по по ч.4 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

Как сообщал «Новый День», по делу «ямальского Росреестра» с 5 февраля задержаны более 10 человек. В их числе чиновники и госслужащие, которые подозреваются в получении взяток, а также бизнесмены – взяткодатели.

Громкое уголовное дело началось с представителя окружного кабмина – следователи задержали временно исполняющего обязанности директора департамента имущества Ямала Андрея Кудрявцева, который до февраля 2019 возглавлял региональный Росреестр, а потом перешел на работу в правительство ЯНАО.

Вторым фигурантом стал глава ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по ЯНАО Максим Сартасов.

Сартасов и Кудрявцев в период с 2016 по 2018 годы через посредников получили взяток на сумму более 6,5 млн рублей. Деньги коррупционеры брали «за совершение действий с объектами недвижимости». Сартасову и Кудрявцеву было предъявлено обвинение по разным чатям ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Через сутки, 6 февраля, следователи сообщили о задержании еще одного взяточника – врио руководителя управления Росреестра по ЯНАО Андрея Кожина (в феврале 2019 года сменил на посту Кудрявцева). Ему также предъявлено обвинение по ч.2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере). Сумма полученной взятки куда скромнее – не менее 120 тыс рублей.

Следующая партия задержанных – семь человек – руководители коммерческих организаций, которым предъявлено обвинение по ст. 291 УК РФ (дача взятки). Их роль в преступной схеме – взяткодательство и посредничество в передаче взятки.

Салехард, Новый Уренгой, Дарья Котова

Салехард, Новый Уренгой. Другие новости 25.02.20

На Ямале суд за растрату отправил заместителя мэра под арест на два месяца. / На Ямале прокуратура заставила коммунальщиков откопать жилые дома от снега. / В Надыме продолжаются аресты чиновников: задержан замглавы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»