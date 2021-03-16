В уголовном «деле ямальского Росреестра» появилась еще одна особо крупная взятка

В уголовном деле против экс-руководителя Управления Росреестра по ЯНАО и директора местного филиала Федеральной кадастровой палаты следователи выявили еще один эпизод взяточничества в особо крупном размере. Об этом во вторник, 16 марта, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по ЯНАО.

По версии следствия, в 2017 – 2019 годах человек, действовавший в интересах коммерческой организации, передал через двоих посредников руководителю Управления Росреестра по ЯНАО Андрею Кудрявцеву и директору филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по ЯНАО Максиму Сартасову взятку в сумме 8 млн рублей. В отношении представителя коммерческой фирмы сейчас проводятся оперативные мероприятия.

Посредники в качестве вознаграждения получили от взяткодателя 2,5 млн рублей, разделив их между собой. Против посредников – мужчины, 1986 года рождения и женщины, 1977 года рождения, возбуждены уголовные дела о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.291.1 УК РФ). В отношении взяткополучателей возбуждены уголовные дела о получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

Как писал «Новый День», первым задержанным по делу «ямальского Росреестра» стал временно исполняющий обязанности директора департамента имущества Ямала Андрей Кудрявцев, который до февраля 2019 возглавлял региональный Росреестр. Вторым фигурантом дела стал глава ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по ЯНАО Максим Сартасов.

Сартасов и Кудрявцев в период с 2016 по 2018 годы через посредников получили взяток на сумму более 6,5 млн рублей. Деньги коррупционеры брали «за совершение действий с объектами недвижимости». Сартасову и Кудрявцеву было предъявлено обвинение по разным чатям ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). В дальнейшем следователи сообщили о задержании еще одного взяточника – врио руководителя управления Росреестра по ЯНАО Андрея Кожина (в феврале 2019 года сменил на посту Кудрявцева). Ему также предъявлено обвинение по ч.2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере).

Салехард. Другие новости 15.03.21

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