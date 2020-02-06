В деле «ямальского Росреестра» и чиновника-коррупционера появился третий фигурант

Следком ЯНАО в четверг, 6 февраля, сообщил о задержании врио руководителя управления Росреестра по ЯНАО Андрея Кожина.Таким образом в деле «ямальского Росреестра» появился третий фигурант.

По данным СУ СКР по ЯНАО, задержанному Кожину предъявлено обвинение по ч.2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере).

По данным следствия, с октября до декабрь 2019 года подозреваемый через посредников, одним из которых являлся директор филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по ЯНАО, получил взятку в сумме не менее 120 тыс. рублей. Деньги передавались за обеспечение ускоренного рассмотрения срока регистрации права на объекты недвижимости в пользу третьих лиц», – сообщает 6 февраля ямальский Следком.

Дело «ямальского Росреестра» началось вчера с задержания временно исполняющего обязанности директора департамента имущества Ямала Андрея Кудрявцева, который в указанный следствием период возглавлял региональный Росреестр. Вторым фигурантом стал глава ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по ЯНАО Максим Сартасов.

«Новый День» сообщал, что сегодня суд Салехарда рассматривает вопросы по мере пресечения для Кудрявцева и Сартасова. Суд по Кудрявцеву уже состоялся, по ходатайству следствия чиновник на два месяца этапирован в СИЗО.

В отношении всех коррупционеров возбуждено дело по ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). При этом Кудрявцев проходит по двум эпизодам – получение взятки в крупном размере и получение взятки в особо крупном размере (ч.5 и ч.6 ст. 290 УК РФ).

«По данным следствия в разные периоды времени с 2016 года по 2018 год подозреваемые, через посредников, действующих в пользу третьих лиц – коммерческих организаций, получили взятки в сумме 5 млн рублей, 925 тысяч рублей и 650 тысяч рублей за совершение действий с объектами недвижимости», – сообщали про дело Кудрявцева и Сартасова в СУ СКР по ЯНАО.

Задержанный сегодня Андрей Кожин с февраля 2019 года занимал пост врио руководителя управления Росреестра по ЯНАО. Он в 2005 году окончил Омский государственный аграрный университет, в 2009 году получил второе образование – окончил Уральскую академию госслужбы. Кудрявцев, юрист по образовнию, с февраля 2019 года перешел из Росреестра на госслужбу в правительство Ямала, где возглавил департамент имущества.

Следовтаели добавляют, что ямальской прокуратурой проверена законность возбуждения уголовных дел и задержания должностных лиц. В рамках данного дела опреативники провели более 30 обысков на территории ЯНАО, в Курганской и Челябинской областях, в городах Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень.

Салехард, Служба информации

Салехард. Другие новости 06.02.20

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