Суд оставил в СИЗО участника ямальского спрута Доманского

Суд Нового Уренгоя по ходатайству следователей оставил в СИЗО экс-директора правительственного фонда «Региональный инновационно-инвестиционный фонд Ямал» Сергея Доманского. Как сообщили «Новому Дню» в новоуренгойском суде, арест продлен до 29 января.

На процесс по избранию меры пресечения г-на Доманского этапировали на Ямал из СИЗО Тюмени. Затем арестанта, которому предъявлено обвинение ст. 159 ч.4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), вновь отправили в Тюмень.

Источник «Нового Дня», близкий к следственным органам, предполагает, что под арестом Сергей Доманский будет находиться до суда.

Как сообщал «Новый День», Сергей Доманский был задержан в ноябре в аэропорту Нового Уренгоя. Тогда же суд определил для него меру пресечения – экс-главу правительственного фонда отправили в СИЗО до новогодних праздников.

Сергей Доманский – фигурант громкого расследования хищений имущества обанкроченного Фонда развития Нового Уренгоя (процедура наблюдения в фонде была введена в конце 2017 года, – прим. Ред.). Ранее по этому делу был задержан экс-глава новоуренгойского фонда, известный на Ямале управленец Константин Михайлицкий.

Именно им приписывают авторство криминальной схемы по продаже за бесценок муниципального имущества. Управленцы продали порядка 100 объектов недвижимости за 180 млн рублей.

В период руководства г-на Михайлицкого имущество фонда по неправомерным схемам перешло под контроль нескольких аффилированных между собой компаний. Бенефициаром в этих компаниях был в том числе Сергей Доманский. Он вместе с депутатом Ноябрьска, а ранее – прокурором Нового Уренгоя Дмитрием Бавдурным контролировал компанию «Орион», которая замешана в серых схемах вывода имущества.

В схеме было еще два человека. Это Сергей Пантус, который якобы дал фонду взаймы и затем начал его банкротить (в картотеке арбитражных дел сообщается, что г-н Пантус подал иск о банкротстве фонда в августе 2017 года). И Марат Турсанов – этот господин также является соучредителем контор, которые за бесценок получили имущество фонда. Он, по данным агентства, также является фигурантом уголовного дела по статье «мошенничество» и «преднамеренное банкротство».

Схема вывода муниципального имущества была проста.

Сначала конторы давали муниципальному фонду, который подчинялся мэрии Нового Уренгоя, огромные займы. Фонд их не возвращал. Тогда конторы обращались за возвратом займа и получил за долги имущество. Кредитором был в том числе и фонд правительства Ямала – «РИФ Ямал». Якобы региональный фонд дал муниципальному фонду взаймы 360 млн рублей.

Напомним, РИФ «Ямал» финансирует в том числе и бюджет Ямала, при этом фонд не раз становился объектом скандалов и ни разу не отчитывался публично о расходовании бюджетных миллионов.

Новый Уренгой, Салехард, Служба информации

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