Участник ямальского спрута Доманский арестован и встретит новогодние праздники в СИЗО

Бывший глава правительственного фонда «Региональный инновационно-инвестиционный фонд Ямал» Сергей Доманский стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в совершении мошенничества. Г-н Доманский на два месяца помещен под стражу. Об этом агентству «Новый День» стало известно из собственных источников в силовых структурах.

Сергей Доманский, который подозревается в совершении преступления по ст. 159 ч.4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), был задержан в аэропорту Нового Уренгоя. Там же, в газовой столице Ямала, 1 ноября состоялся суд по избранию для экс-главы правительственного фонда меры пресечения.

Как подтвердили «Новому Дню» в городском суде Нового Уренгоя, в ноябре суд принял решение об аресте фигуранта уголовного дела. Сергей Доманский на два месяца (до 1 января 2020 года) этапирован в СИЗО. По данным «Нового Дня», ямальского чиновника перевезли в следственный изолятор города Тюмени. «В Тюмень его перевели, чтобы не было помех следствию», – объяснил источник агентства, знакомый с ситуацией.

Сергей Доманский – новый фигурант громкого расследования хищений имущества обанкроченного Фонда развития Нового Уренгоя (процедура наблюдения в фонде была введена в конце 2017 года, – прим. Ред.). Ранее по этому делу был задержан экс-глава фонда, известный на Ямале управленец Константин Михайлицкий.

В период руководства г-на Михайлицкого имущество фонда по неправомерным схемам перешло под контроль нескольких аффилированных между собой компаний. Бенефициаром в этих компаниях был в том числе Сергей Доманский. Он вместе с депутатом Ноябрьска, а ранее – прокурором Нового Уренгоя Дмитрием Бавдурным контролировал компанию «Орион», которая замешана в серых схемах вывода имущества.

Часть неправомерных схем агентство «Новый День» уже описывало в своем расследовании.

В схеме было еще два человека. Это Сергей Пантус, который якобы дал фонду взаймы и затем начал его банкротить (в картотеке арбитражных дел сообщается, что г-н Пантус подал иск о банкротстве фонда в августе 2017 года). И Марат Турсанов – этот господин также является соучредителем контор, которые за бесценок получили имущество фонда. Он, по данным агентства, также является фигурантом уголовного дела по статье «мошенничество» и «преднамеренное банкротство».

Если внимательно изучить процедуру банкротства муниципального фонда Нового Уренгоя, то можно понять схему, по которой выводилось имущество. А список проданного за бесценок имущества – это порядка 100 объектов недвижимости, которые «ушли» всего за 180 млн рублей.

Сначала конторы давали муниципальному фонду, который подчинялся мэрии Нового Уренгоя, огромные займы. Фонд их не возвращал. Тогда конторы обратились за возвратом займа и получил за долги имущество. Кредитором был в том числе и фонд правительства Ямала – «РИФ Ямал». Якобы региональный фонд дал муниципальному фонду взаймы 360 млн рублей.

Напомним, РИФ «Ямал» финансирует в том числе и бюджет Ямала, при этом фонд не раз становился объектом скандалов и ни разу не отчитывался публично о расходовании бюджетных миллионов.

Получить о комментарии в пресс-службе следственного управления СК Ямала по поводу господ Турсанова и Доманского не удалось.

Салехард, Новый Уренгой, служба информации

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