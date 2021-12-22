Власти Ямала ищут инвесторов для производства стройматериалов

Власти Ямала ищут инвесторов для логистического парка Обской причал в Лабытнанги. Пока что есть договорённости только с компаниями направления «нефтесервис». Властям хотелось бы видеть в парке также производителей строительных материалов, их пока нет. Об этом сообщил директор департамента экономики Ямала Валерий Миронов. Речь идёт о площадке, которая развивается на базе имущества государственного предприятия «Ямалгосснаб».

«Это будет мультимодальная площадка для предпринимателей, в первую очередь промышленных. В чём её основное удобство? Там имеется причальная стенка, то есть выход на водный транспорт, железнодорожная ветка и автомобильная. Основной акцент площадки – привлечение промышленных резидентов по двум направлениям. Это развитие строительного кластера, то есть производство строительных материалов, которые будут востребованы на территории округа. И нефтесервисные компании, которые будут оказывать услуги нашим основным стейкхолдерам в связи со смещением добычи на север.<…> Договорённости пока больше с нефтесервисными. По поводу развития строительного кластера – подыскиваем инвесторов», – сказал г-н Миронов.

Проект предполагает прокладку газопровода и модернизацию существующей коммунальной инфраструктуры порта, реконструкцию причальной стенки, реновацию кранов, строительство производственных и складских корпусов.

Ранее правительство региона и «Газпромнефть-Снабжение» подписали соглашение о совместной реализации проекта. Стороны договорились разработать план развития «Обского причала» до 2030 года. Компания должна принять участие в модернизации действующих площадок и создании новых объектов инфраструктуры на территории «Обского причала». «Предприятие займётся проектированием и строительством зон хранения и грузооборота», – сообщалось в релизе предприятия в сентябре 2021 года.

Салехард, Наталья Ефремова

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