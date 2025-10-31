Ямал за счёт казначейского кредита построит подъёмники и трассы на Рай Из

Ямалу предоставят казначейские кредиты для строительства горнолыжного курорта Рай Из. Общая сумма двух кредитов составит более девяти млрд рублей. Решение об одобрении второго транша на 2,3 млрд рублей принято на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию под председательством зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина.

Как уточнили в Фонде развития территорий, 2,28 млрд рублей будут направлены на оборудование горнолыжных трасс и инженерную инфраструктуру подъёмников. Напомним, на склонах хотят обустроить 14 трасс. Подъёмников будет два – кресельный и подъёмник с кабинами.

«Общий объём поддержки за счёт средств казначейского кредита составляет более девяти млрд рублей, основная часть из которых уже одобрена в сентябре на создание внешних инженерных коммуникаций для арктического курорта. Вторая заявка региона обеспечит создание инфраструктуры горнолыжного комплекса. Благодарю Вас за поддержку!», – обратился к председателю комиссии губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, его слова цитируют в пресс-службе.

Туркомплекс намерены построить по концессии. Инвестором выступает консорциум Банка ГПБ (АО) с участием Азимут Хотелс и СТК Шерегеш.

Как уточняют в пресс-службе губернатора ЯНАО, строительство объектов первого этапа начнётся только в 2026 году. Открыть курорт хотят в 2028 году. Изначально открыть комплекс Рай Из планировали в 2026 году.

Казначейский кредит выдаётся по ставке 3% годовых.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube