Губернатор Артюхов поговорил с Матвиенко о новой работе депутата Ямала

Новый сенатор от Ямала Елена Зленко будет работать в комитете по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Об этом говорили на встрече глава совфеда Валентина Матвиенко, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и сама г-жа Зленко. Беседа прошла в Москве 24 сентября, сообщает пресс-служба губернатора Ямала. Изменения в составе комитетов будут объявлены официально на ближайшем заседании верхней палаты парламента 26 сентября.

Вариант работы именно в этом комитете обсуждался изначально. Об этом в интервью с агентством «Новый День» ранее говорила сама г-жа Зленко. Она приводила пример задачи, которую будет решать, будучи представителем региона в Совете Федерации: «Например, мы не можем начать возведение нужного моста через реку Пур, хотя у нас есть инвестор, готовый вложить деньги. По закону нельзя строить платную дорогу, пока нет бесплатной. Хотя мы и планируем, что для физлиц проезд по мосту будет бесплатным, платить будут только юрлица. Этот особый случай нужно прописывать – корректировать закон об автомобильных дорогах».

фото – правительство Ямала

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 25.09.18

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