Артюхов предложит женщине занять место сенатора Неёлова

Врио губернатора Ямала Дмитрий Артюхов выдвинет на пост сенаторов три кандидатуры. Сейчас обсуждаются фамилии депутатов Заксобрания Ямала Дмитрия Жаромских (бывший помощник Дмитрия Кобылкина), гендиректора «Тернефтегаза» Василия Степанова и вице-спикера, главы комитета соцполитики Елены Зленко. Об этом агентству «Новый День» сообщил собеседник в правительстве. Фамилии претендентов будут озвучены как только Дмитрий Артюхов будет утверждён на посту губернатора Ямала в сентябре 2018 года. Тогда же кончаются полномочия действующего сенатора от исполнительной власти региона Юрия Неёлова.

Наиболее вероятная кандидатура для назначения в Совфед – это Елена Зленко. Она хорошо известна в партийных и политических кругах, сейчас депутат не только является заместителем председателя окружного заксобрания, но и координатором межмуниципального координационного совета «ЕР». Елена Зленко часто бывает в Москве, сотрудничая с депутатами Госдумы по вопросам подготовки законопроектов. В Заксобрании Ямала она один из самых заметных и активных политиков. Кстати, именно ей пришлось подписать непопулярный отзыв на пенсионную реформу в думе Ямала, так как и спикер и первый вице-пикер Заксобрания ушли на период сбора отзывов от регионов в отпуск.

В окружной думе г-жа Зленко является куратором социального блока. Однако не исключено, что в Совфеде она будет работать по иному профилю, например, взяв на себя блок природопользования и экологии, говорит собеседник агентства «Новый День» Напомним, бывший глава региона Дмитрий Кобылкин сейчас также работате в Москве – он возглавил федеральное министерство природных ресурсов и экологии в мае 2018 года, после избрания президента Владимира Путина на новый срок.

Кандидатов на пост сенатора от ЯНАО стали обсуждать после того, как от продолжения работы в верхней палате отказался экс-губернатор Ямала Юрий Неёлов. Он 30 июля 2018 года заявил, что возраст уже не позволит ему трудиться законотворцем. Однако неофициально его решение связано с трендом на обновление кадров, начавшееся в совете федерации. Полномочия второго сенатора от региона Александра Ермакова заканчиваются в 2020 году, когда закончится период работы созыва регионального Заксобрания, которе его выдвигало.

Фото – Елена Зленко. Пресс-служба Заксобрания Ямала

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 30.07.18

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