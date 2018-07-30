Ямальский сенатор уходит из совета федерации

Бывший губернатор Ямала, сенатор Юрий Неёлов сообщил, что не будет продолжать карьеру в совете федерации. Для того, чтобы сделать заявление, он специально собрал пресс-конференцию в понедельник, 30 июля 2018 года. Его полномочия истекают в сентябре 2018 года. В этот период на Ямале будет назначен новый губернатор, который назовёт нового кандидата в сенаторы.

«Я, конечно, займусь фондом («Север – наш» – прим. ред). Еще есть мысли кое-какие. Мой фонд входит в состав Российского географического общества. Там тоже посмотрим какие-то проекты. Я с Чилингаровым встречался, тоже интересные есть предложения», – заявил Неёлов, которого цитирует «Север Пресс». – 66 лет, хватит уже».

Ещё одним представителем ЯНАО в Совфеде является Александр Ермаков – его выдвигали депутаты Заксобрания Ямала. Срок его полномочий оканчивается в сентябре 2020 года. Как заявили агентству «Новый День» в приёмной сенатора, он никаких заявлений о прекращении карьеры пока делать не собирается.

Сенатор Юрий Неёлов работает в Совфеде с 2010 года. Тогда регион возглавил Дмитрий Кобылкин, он предложил экс-главе Ямала перейти на работу в совет федерации.

Ранее стало известно, что работу в верхней палате парламента не продолжит тюменский сенатор Степан Киричук. Одной из причин является неофициальный тренд на омоложение в верхней палате парламента. Между тем пока он не готов совсем уйти из политики и даже баллотируется в гордуму Тюмени.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 30.07.18

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