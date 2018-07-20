Тюменский сенатор захотел побыть простым депутатом. Блиц-интервью со Степаном Киричуком

Член Совета Федерации от Тюменской области Степан Киричук дал короткое интервью «Новому Дню», в котором пояснил, зачем идет на выборы депутатов гордумы Тюмени. Сенатор заявил, что слишком засиделся в Москве и его тянет на родину.

– Степан Михайлович, откуда взялось желание расстаться с сенаторским креслом?

– Я уже очень долго в Москве. Очень долго, уже четырнадцатый год. Оставаться там никогда никаких планов не было. Поэтому это естественный возврат туда, откуда я пришел. Я начинал с депутата Калининского райсовета, городского совета, и вот я возвращаюсь в свои пенаты. Это единственное объяснение, почему я иду обратно. Я полагаю, что изучив тот федеральный опыт работы, особенно с местными и региональными властями, я смогу помочь депутатам тюменской городской думы, которые будут избраны. Если я буду среди них… Да если и не буду, все равно я останусь в Тюмени и буду им помогать. Может, на общественных началах, может еще на каких-то. Полагаю, что мой опыт будет востребован в Тюмени для того, чтобы город еще более динамично развивался. И чтобы более комфортно жили наши тюменцы. Вот это от всей души вам говорю.

– Ваша кандидатура согласована в тюменском отделении «Единой России»?

– Ой, знаете…Это очень, мягко говоря, сложный вопрос. Эти согласования еще идут. Они не завершены, я вам скажу откровенно. И бог его знает… До выборов еще больше месяца. До конца все согласования я еще не прошел.

– Есть у вас желание стать спикером гордумы нового созыва?

– Нет, что вы! Ни в коем случае! Никаких амбиций абсолютно. Уж что-что, а должности мне точно не нужны. Я хочу просто поработать простым, обыкновенным депутатом. Если не будет возможности депутатом, так помощником депутата. Пока есть силы, хочу послужить городу Тюмени. Только и всего.

Стоит отметить, что возвращение Степана Киричука в Тюмень стало неожиданностью для политического истеблишмента области. По одной из версий, к изменениям в жизни сенатора приложил руку врио губернатора Александр Моор (Киричук является представителем от исполнительного органа государственной власти – прим.ред.).

«Явно Киричука не удовлетворил ход решения вопроса по его будущему сенаторству. Это, безусловно, связано с Моором. Совфед – это структура лоббистская. А у Моора сейчас есть более мощный лоббист в виде министра строительства РФ, – говорит политолог Александр Безделов. – Кроме того, важна не только работоспособность сенатора, но и совместимость. Киричук вряд ли может считаться членом команды Моора. Он из другого поколения, человек, обладающий другими подходами решения проблем, очень демократичный. Киричук – политик».

Есть те, кто не согласен с этой версией. «У всех, кто принимает решения в регионе, к Степану Михайловичу очень теплое отношение. Александр Моор не стал бы искать ему замену», – уверен один из депутатов облдумы.

Причиной происходящего источники «Нового Дня» называют внутренние процессы в Совфеде. «Валентина Матвиенко требует омоложения рядов», – сообщил собеседник агентства в верхней палате российского парламента. Кто станет новым представителем от тюменской исполнительной власти пока неизвестно.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 20.07.18

Тюменский ветеран засудил автобусное предприятие за хамство кондуктора. / Тюменский сенатор примет участие в выборах депутатов гордумы. / Санврачи измерили уровень радиации на набережной в Тюмени после ремонта. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»