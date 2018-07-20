Тюменский сенатор примет участие в выборах депутатов гордумы

Последний всенародно избранный мэр Тюмени, а ныне сенатор Степан Киричук подал документы на выдвижение в качестве кандидата в депутаты гордумы Тюмени. Киричук пойдет на выборы самовыдвиженцем по избирательному округу №10, где его оппонентом станет кандидат от «Единой России», действующий депутат городской думы Роман Чуйко.

Как заявила «Новому Дню» председатель городской избирательной комиссии Татьяна Гиблер, Степан Киричук подал документы в избирком в четверг, 19 июля, около 16 часов. На выборы он идет в качестве самовыдвиженца. Источник, близкий к «Единой России», сообщил, что кандидатура Киричука могла быть согласована позже, чем закончились праймериз. «По уставу партии «ЕР» не может выдвинуть того, кто не участвовал в предварительном голосовании», – отметил источник.

При этом собеседник агентства отметил, что в связи с выдвижением Киричука Роман Чуйко «может поменять свои планы». Получить комментарии в ТРО «Единой России» и лично у Романа Чуйко не удалось. Также не отвечает пока на звонки и сам Киричук.

Напомним, Степан Киричук работал мэром Тюмени до марта 2005 года и стал, таким образом, последним всенародно избранным градоначальником. С 2005 года он представляет Тюменскую область в Совете Федерации.

Тюмень, служба информации

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