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Пятница, 27 июля 2018, 13:08 мск

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Временный тюменский губернатор выдвинул в сенаторы бывшего помощника Кадырова

на фото – Виктор Рейн

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор назвал имена трёх кандидатов на пост сенаторов. Это два депутата областной Думы Виктор Рейн и Владимир Ульянов, а также чиновник – замгубернатора, руководитель представительства правительства региона в органах государственной власти РФ Павел Тараканов. Об этом сообщили в пресс-службе тюменского отделения «Единой России».

Новый День: Временный тюменский губернатор назвал своих кандидатов в сенаторыГ-н Тараканов стал заместителем губернатора Тюменской области в феврале 2012 года. До этого он был депутатом Госдумы, причём выдвинутым партией ЛДПР. Павел Тараканов долгое время работал в Чечне, среди его официальных постов – помощник президента Чеченской республики, помощник председателя правительства республики. С Тюменской областью он связан только тем, что в 2007 году был избран в Госдуму по партийному списку от Тюменской области. Отправной точкой его карьеры стало движение «Идущие вместе» – проект идеолога Кремля Владислава Суркова.

Напомним, сейчас Тюменскую область в совете федерации представляют Степан Киричук и Михаил Пономарёв. Степан Киричук уже очевидно не останется в Совфеде – он подал документы для участия в выборах в городскую думу в качестве самовыдвиженца, объяснив, что согласования с партией «Единая Россия» ещё идут. Кроме губернатора свои кандидатуры на пост сенатора также представляют депутаты областной думы.

Выборы губернатора Тюменской области пройдут 9 сентября 2018 года. Его будут выбирать все три региона «тюменской матрёшки».

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 27.07.18

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